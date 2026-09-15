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АЗС Київщини "озброять" новою системою: працівники бачитимуть ворожі цілі в небі

16:16 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
АЗС Київщини "озброять" новою системою: працівники бачитимуть ворожі цілі в небі Фото: автозаправна станція (Getty Images)
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На автозаправках Київської області посилять заходи безпеки під час повітряних атак. Працівники АЗС отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують Сили оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

За словами Ткаченка, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Київщини за координації КОВА.

Нова система дозволить відповідальним працівникам заправок у режимі реального часу отримувати актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей. Це має допомогти їм оперативніше оцінювати ситуацію та ухвалювати рішення щодо роботи АЗС у разі виникнення загрози.

Що зміниться під час повітряної тривоги

Фактично працівники АЗС матимуть більше інформації, ніж лише сигнал про повітряну тривогу. Вони зможуть отримувати дані про конкретну повітряну загрозу та реагувати на неї завчасно.

Очікується, що це допоможе швидше вживати необхідних заходів для безпеки персоналу та людей, які перебувають на території заправки.

"Наше завдання - дати суб'єктам господарювання максимум доступних інструментів, щоб вони могли бачити небезпеку раніше та вчасно на неї реагувати", - зазначив Ткаченко.

Окремо він звернувся до водіїв. Їх закликали відповідально ставитися до сигналів про небезпеку та стежити за вказівками працівників АЗС щодо роботи заправок під час повітряних тривог.

Нагадуємо, станом на 15 вересня російські війська атакували вже 16 автозаправних станцій у Києві.

Зокрема, сьогодні вранці безпілотник влучив у заправку в Голосіївському районі - це був вже другий удар по АЗС за один ранок.

Попри пошкодження АЗС, у КМВА заявили, що дефіциту пального у столиці не очікується, а паливний ринок залишається стабільним.

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Україна Київська область Київ Повітряна тривога АЗС Водії
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