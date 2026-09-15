АЗС Киевщины "вооружат" новой системой: работники будут видеть вражеские цели в небе
На автозаправках Киевской области ужесточат меры безопасности во время воздушных атак. Сотрудники АЗС получат доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которую используют Силы обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.
По словам Ткаченко, соответствующее решение принял Совет обороны Киевской области при координации КОВА.
Новая система позволит ответственным заправочным работникам в режиме реального времени получать актуальную информацию о движении враждебных воздушных целей. Это должно помочь им более оперативно оценивать ситуацию и принимать решение о работе АЗС в случае возникновения угрозы.
Что изменится во время воздушной тревоги
Фактически работники АЗС будут иметь больше информации, чем сигнал о воздушной тревоге. Они смогут получать данные о конкретной воздушной угрозе и заранее реагировать на нее.
Ожидается, что это поможет быстрее принимать необходимые меры по безопасности персонала и людей, находящихся на территории заправки.
"Наша задача – дать субъектам хозяйствования максимум доступных инструментов, чтобы они могли видеть опасность раньше и вовремя на нее реагировать", – отметил Ткаченко.
Отдельно он обратился к водителям. Их призвали ответственно относиться к сигналам об опасности и следить за указаниями работников АЗС по работе заправок во время воздушных тревог.
Напомним, по состоянию на 15 сентября российские войска атаковали уже 16 автозаправочных станций в Киеве.
В частности, сегодня утром беспилотник попал в заправку в Голосеевском районе – это был уже второй удар по АЗС за одно утро.
Несмотря на повреждения АЗС, в КМВА заявили, что дефицит топлива в столице не ожидается, а топливный рынок остается стабильным.