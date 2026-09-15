ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

АЗС Киевщины "вооружат" новой системой: работники будут видеть вражеские цели в небе

16:16 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
АЗС Киевщины "вооружат" новой системой: работники будут видеть вражеские цели в небе Фото: автозаправочная станция (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

На автозаправках Киевской области ужесточат меры безопасности во время воздушных атак. Сотрудники АЗС получат доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которую используют Силы обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

По словам Ткаченко, соответствующее решение принял Совет обороны Киевской области при координации КОВА.

Новая система позволит ответственным заправочным работникам в режиме реального времени получать актуальную информацию о движении враждебных воздушных целей. Это должно помочь им более оперативно оценивать ситуацию и принимать решение о работе АЗС в случае возникновения угрозы.

Что изменится во время воздушной тревоги

Фактически работники АЗС будут иметь больше информации, чем сигнал о воздушной тревоге. Они смогут получать данные о конкретной воздушной угрозе и заранее реагировать на нее.

Ожидается, что это поможет быстрее принимать необходимые меры по безопасности персонала и людей, находящихся на территории заправки.

"Наша задача – дать субъектам хозяйствования максимум доступных инструментов, чтобы они могли видеть опасность раньше и вовремя на нее реагировать", – отметил Ткаченко.

Отдельно он обратился к водителям. Их призвали ответственно относиться к сигналам об опасности и следить за указаниями работников АЗС по работе заправок во время воздушных тревог.

Напомним, по состоянию на 15 сентября российские войска атаковали уже 16 автозаправочных станций в Киеве.

В частности, сегодня утром беспилотник попал в заправку в Голосеевском районе – это был уже второй удар по АЗС за одно утро.

Несмотря на повреждения АЗС, в КМВА заявили, что дефицит топлива в столице не ожидается, а топливный рынок остается стабильным.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Киевская область Киев Воздушная тревога АЗС Водители
Новости
Зеленский: еще один перехватчик реактивных "Шахедов" прошел испытания
Зеленский: еще один перехватчик реактивных "Шахедов" прошел испытания
Аналитика
"Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа