АЗС Киевщины "вооружат" новой системой: работники будут видеть вражеские цели в небе

На автозаправках Киевской области ужесточат меры безопасности во время воздушных атак. Сотрудники АЗС получат доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которую используют Силы обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

По словам Ткаченко, соответствующее решение принял Совет обороны Киевской области при координации КОВА.

Новая система позволит ответственным заправочным работникам в режиме реального времени получать актуальную информацию о движении враждебных воздушных целей. Это должно помочь им более оперативно оценивать ситуацию и принимать решение о работе АЗС в случае возникновения угрозы.

Что изменится во время воздушной тревоги

Фактически работники АЗС будут иметь больше информации, чем сигнал о воздушной тревоге. Они смогут получать данные о конкретной воздушной угрозе и заранее реагировать на нее.

Ожидается, что это поможет быстрее принимать необходимые меры по безопасности персонала и людей, находящихся на территории заправки.

"Наша задача – дать субъектам хозяйствования максимум доступных инструментов, чтобы они могли видеть опасность раньше и вовремя на нее реагировать", – отметил Ткаченко.

Отдельно он обратился к водителям. Их призвали ответственно относиться к сигналам об опасности и следить за указаниями работников АЗС по работе заправок во время воздушных тревог.