"Азовці" відпрацювали дронами по ворожих комплексах спостереження "Муром"
Українські воїни бригади "Азов" знищили чотири російських комплекси відеотепловізійного спостереження типу "Муром". Загалом терористи втратили обладнання вартістю більше 200 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу бригади спеціального призначення НГУ "Азов".
"Чотири ворожих комплекси відеотепловізійного спостереження типу «Муром» були знищені ротою ударних БпАК бригади "Азов" НГУ. В результаті атаки ворог втратив обладнання вартістю більше 200 тисяч доларів", - пише пресслужба.
"Муром"
"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.
Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 22 листопада, російські терористи втратили 1130 солдатів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни було знищено близько 321 800 ворожих солдатів.
Тим часом бійці бригади "Спартан" Гвардії Наступу розбили групу російських окупантів на Запорізькому напрямку й показали відео роботи на фронті.
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