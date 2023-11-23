"Азовцы" отработали дронами по вражеским комплексам наблюдения "Муром"
Украинские воины бригады "Азов" уничтожили четыре российских комплекса видеотепловизионного наблюдения типа "Муром". В общей сложности террористы потеряли оборудование стоимостью более 200 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бригады специального назначения НГУ "Азов".
"Четыре вражеских комплекса видеотепловизионного наблюдения типа "Муром" были уничтожены ротой ударных БпАК бригады "Азов" НГУ. В результате атаки враг потерял оборудование стоимостью более 200 тысяч долларов", - пишет пресс-служба.
"Муром"
"Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно выглядящее живую силу и технику.
Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 22 ноября, российские террористы потеряли 1130 солдат. С начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны было уничтожено около 321,8 тысячи вражеских солдат.
Тем временем бойцы бригады "Спартан" Гвардии Наступления разбили группу российских оккупантов на Запорожском направлении и показали видео работы на фронте.
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