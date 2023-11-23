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"Азовцы" отработали дронами по вражеским комплексам наблюдения "Муром"

Четверг 23 ноября 2023 14:53
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"Азовцы" отработали дронами по вражеским комплексам наблюдения "Муром" Фото: "Азовцы" отработали дронами по вражеским комплексам наблюдения "Муром" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины бригады "Азов" уничтожили четыре российских комплекса видеотепловизионного наблюдения типа "Муром". В общей сложности террористы потеряли оборудование стоимостью более 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бригады специального назначения НГУ "Азов".

"Четыре вражеских комплекса видеотепловизионного наблюдения типа "Муром" были уничтожены ротой ударных БпАК бригады "Азов" НГУ. В результате атаки враг потерял оборудование стоимостью более 200 тысяч долларов", - пишет пресс-служба.

"Муром"

"Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно выглядящее живую силу и технику.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 22 ноября, российские террористы потеряли 1130 солдат. С начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны было уничтожено около 321,8 тысячи вражеских солдат.

Тем временем бойцы бригады "Спартан" Гвардии Наступления разбили группу российских оккупантов на Запорожском направлении и показали видео работы на фронте.

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