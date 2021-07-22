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В Азовском море шторм: на курортную Кирилловку налетело торнадо

Автор: Анастасия Рокитна

Над Азовским морем возле Кирилловки появился смерч. Над азовским курортом проходит шторм с градом и шквальным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Inform ZP.UA.

Небо на курорте затянуло серыми грозовыми тучами, а среди них виднелось торнадо.

Сегодня на азовских курортах, в Кирилловке и Бердянске, весь день продержится неблагоприятная погода.

В акватории Азовского моря вблизи Кирилловки сейчас грозы с молниями.

Напомним, сегодня ливень накрыл Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен.

Вместе с тем, Одессу ночью накрыл мощный ливень.

Из-за ухудшения погоды в работе транспорта Одессы произошел сбой.

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Азовское морештормКирилловкаторнадо