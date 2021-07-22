В Азовском море шторм: на курортную Кирилловку налетело торнадо

Небо на курорте затянуло серыми грозовыми тучами, а среди них виднелось торнадо.

Сегодня на азовских курортах, в Кирилловке и Бердянске, весь день продержится неблагоприятная погода.

В акватории Азовского моря вблизи Кирилловки сейчас грозы с молниями.