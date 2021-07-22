В Азовському морі шторм: на курортну Кирилівку налетіло торнадо

Небо на курорті затягнуло сірими грозовими хмарами, а серед них виднілося торнадо.

Сьогодні на азовських курортах, у Кирилівці та Бердянську, весь день протримається несприятлива погода.

В акваторії Азовського моря поблизу Кирилівки зараз грози з блискавками.