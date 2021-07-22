RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Азовському морі шторм: на курортну Кирилівку налетіло торнадо

Автор: Анастасія Рокитна

Над Азовським морем біля Кирилівки з'явився смерч. Над азовських курортом проходить шторм з градом і шквальним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Inform ZP.UA.

Небо на курорті затягнуло сірими грозовими хмарами, а серед них виднілося торнадо.

Сьогодні на азовських курортах, у Кирилівці та Бердянську, весь день протримається несприятлива погода.

В акваторії Азовського моря поблизу Кирилівки зараз грози з блискавками.

Нагадаємо, сьогодні злива накрила Маріуполь. У місті затопило дороги та тротуари, ряд електропідстанцій було знеструмлено.

Разом з тим, Одесу вночі накрила потужна злива.

Через погіршення погоди в роботі транспорту Одеси стався збій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовское морештормКирилловкаторнадо