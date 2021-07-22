В Азовському морі шторм: на курортну Кирилівку налетіло торнадо

Над Азовським морем біля Кирилівки з'явився смерч. Над азовських курортом проходить шторм з градом і шквальним вітром.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Inform ZP.UA.
Небо на курорті затягнуло сірими грозовими хмарами, а серед них виднілося торнадо.
Сьогодні на азовських курортах, у Кирилівці та Бердянську, весь день протримається несприятлива погода.
В акваторії Азовського моря поблизу Кирилівки зараз грози з блискавками.
Нагадаємо, сьогодні злива накрила Маріуполь. У місті затопило дороги та тротуари, ряд електропідстанцій було знеструмлено.
Разом з тим, Одесу вночі накрила потужна злива.
Через погіршення погоди в роботі транспорту Одеси стався збій.