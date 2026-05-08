"Азов" заявив, що "повертається" до Маріуполя: що це означає (відео)

Пілоти "Азову" патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення. У зоні охоплення - Маріуполь і його околиці.

Окупанти використовують українські дороги в місті для перекидання особового складу і техніки. Саме ці маршрути тепер у фокусі розвідувально-ударних комплексів полку.

"1-й корпус НГУ "Азов" продовжує створення "санітарної зони" для російської логістики. Глибина ударів зростатиме", - заявили в "Азові".

"Азов" повернувся до Маріуполя поки що з неба. Але в полку дають зрозуміти - це лише початок.