Замість пар - стрільбище: в окупованому Маріуполі молодь готують до війни
У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада системно залучає студентів до військової підготовки під прикриттям “патріотичного виховання”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.
Військова підготовка у вишах
За даними центру, студентам так званого "Маріупольського державного університету" проводять тренувальні заняття зі стрільби та поведінки в бойових умовах. Під прикриттям "патріотичного виховання" молодь навчають поводженню зі зброєю, проводять тактичні заняття, військові марші та церемонії присяги на вірність Росії.
Прихована мобілізація
Окупанти фактично розгорнули приховану мобілізацію студентів. У вишах молоді пропонують укласти контракт на службу в російській армії.
Ще на початку 2026 року ректорам великих російських університетів поставили завдання: щонайменше 2% студентів мають підписати контракт із Міністерством оборони РФ.
Мілітаризація зі школи
В окупованому Маріуполі військова підготовка починається ще зі школи - через осередки "Юнармії". До цього руху залучили близько 6 тисяч українських дітей віком від 6 до 18 років.
Уже є випадки, коли після досягнення повноліття діти, які пройшли таку підготовку, вступали до лав ЗС РФ та брали участь у бойових діях проти України.
Нагадаємо, це не поодинокий випадок мілітаризації на тимчасово окупованих територіях. На Донбасі масово ігнорують право студентів денної форми навчання на відстрочку від призову - молодь направляють на військову підготовку всупереч навіть російському законодавству.
Окремий напрямок - викрадення українських дітей. За даними Єльського університету, російські енергетичні гіганти "Газпром" і "Роснефть" фінансували та забезпечували логістику для незаконного вивезення щонайменше двох тисяч українських дітей у табори "проросійського виховання".