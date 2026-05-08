Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Азов" заявил, что "возвращается" в Мариуполь: что это значит (видео)

11:32 08.05.2026 Пт
2 мин
Полк уже наносит удары на глубину 160 км по тылу оккупантов
aimg Елена Чупровская
Фото: "Азов" рассказал о патрулировании дорог к Мариуполю (Getty Images)

Подразделение "Азов" заявило, что возвращается в Мариуполь. Впервые за время полномасштабной войны оно фиксирует в объективе родной город, и наносит удары по целям оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Что происходит

Пилоты "Азова" патрулируют дороги на глубину 160 км от линии боевого соприкосновения. В зоне охвата - Мариуполь и его окрестности.

Оккупанты используют украинские дороги в городе для переброски личного состава и техники. Именно эти маршруты теперь в фокусе разведывательно-ударных комплексов полка.

"1-й корпус НГУ "Азов" продолжает создание "санитарной зоны" для российской логистики. Глубина ударов будет расти", - заявили в "Азове".

"Азов" вернулся в Мариуполь пока что с неба. Но в полку дают понять - это только начало.

Тем временем оккупанты пытаются закрепиться в Мариуполе через новую инфраструктуру. Как сообщало РБК-Украина, так называемые "власти ДНР" планируют запустить прямое железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком к лету 2026 года.

Официальное прикрытие - "подготовка к курортному сезону", реальная цель - логистический коридор для переброски войск и вывоза имущества.

Напомним, в ночь на 11 марта дроны уже атаковали временно оккупированный Мариуполь. После удара произошел взрыв на складе боеприпасов - началась детонация.

