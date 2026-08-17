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"Азов" уперше розкрив результати нової операції на Донеччині (відео)

11:34 17.08.2026 Пн
1 хв
Воїни показали ворогу свій "додатковий аргумент"
aimg Юлія Капітонова
Фото: Азовці звітують про свої нові успіхи на фронті (facebook.com/azov.media4308)

1-й корпус НГУ "Азов" підтвердив, що успішно провів у Донецькій області операцію "Пекло-2" - ворог знову зазнав серйозних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Азова".

"Операція "Пекло-2" - додатковий аргумент (для армії РФ - ред.). Місяць тому ми попередили окупанта: "Азов" бачить його переміщення і вдарить у потрібний момент", - розповіли захисники.

За їхніми словами, окремі підрозділи російських військ проігнорували ці попередження.

Ба більше, вони продовжили зберігати паливо на окупованій частині Донецької області.

"Палаючі крапки на карті позначають об'єкти, задіяні у зберіганні та постачанні палива росіянам. За місяць ці крапки залишилися тільки на картах, а в реальності там тепер випалена земля", - зауважили азовці.

Оборонці також звернули увагу на те, що корпус ніколи не б'є по цивільних АЗС і не атакує мирне населення, як це щодня роблять російські загарбники.

"Але інфраструктура окупаційних військ буде знищена без жалю", - попередив ворога "Азов".

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АзовціЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниВійська РФДонецька областьАЗС