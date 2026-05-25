"Азов" показал, как уничтожает российскую логистику вблизи Мариуполя (видео)

14:52 25.05.2026 Пн
Подразделение бьет россиян на двух автодорогах
aimg Валерий Ульяненко
"Азов" показал, как уничтожает российскую логистику вблизи Мариуполя (видео) Фото: бойцы "Азова" показали, как уничтожают логистику российских оккупантов (Getty Images)
Украинские военные 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" нанесли удары по вражеской логистике в районе временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Азова" в Facebook.

Подразделение показало видео боевой работы на автодорогах "Мариуполь - Таганрог" (является одним из ключевых маршрутов снабжения вражеской группировки на юге) и "Мариуполь - Волноваха".

"Территория Украины должна быть свободной от российских войск. Наиболее надежный путь к этому - перенести "санитарную зону" для вражеской логистики ближе к самой РФ и оккупированному Крыму", - говорится в заявлении.

В подразделении отметили, что пилоты уже выполняют задачи по поражению целей у российской границы.

"Безопасного Приазовья для оккупантов больше не будет", - подчеркнули в "Азове".

Напомним, оккупанты пытаются закрепиться в Мариуполе через новую инфраструктуру. В частности, так называемые "власти ДНР" планируют запустить прямое железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком до лета 2026 года.

Официальное прикрытие - "подготовка к курортному сезону", но реальной целью является создание логистического коридора для переброски войск и вывоза имущества.

Отметим, недавно дроны уже атаковали временно оккупированный Мариуполь. Под ударом оказался вражеский склад БК, после чего началась детонация.

РБК-Украина также писало, что Силы обороны в последнее время значительно усилили удары средней дальности и операции по блокированию воздушного пространства на временно оккупированных территориях. В результате логистика россиян значительно усложняется.

