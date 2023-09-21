В Азербайджані заявили, що передали Вірменії проект мирного договору

Посол зробив заяву в ефірі Sky News Arabia, зазначивши, що Азербайджан проводить мирні переговори з Вірменією. За його словами, переговори засновані на принципі взаємної поваги до суверенітету та територіальної цілісності один одного.

На думку Амірбекова, діалог з представниками вірменського населення Нагірного Карабаху також сприятиме укладенню мирного договору. При цьому він підкреслив, що азербайджанська сторона вже передала Вірменії проєкт мирного договору.

Також посол додав, що реінтеграція вірменського населення Карабаху - це внутрішня справа Азербайджану, а ці питання не мають жодного стосунку до Вірменії.

Що відомо про ситуацію довкола Карабаху

Як відомо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. Цьому передували звинувачення Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

У Карабаському регіоні повідомили, що російські миротворці втекли після початку операції, а прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях.

Наступного дня президент Азербайджану Алієв заявив про відновлення суверенітету та досягнення цілей у Нагірному Карабаху.

Більше про військові дії та ситуацію довкола Карабаху можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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