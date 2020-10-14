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В Азербайджане заявили об уничтожении ракетных комплексов Армении

Автор: Надежда Собенко

В Министерстве обороны Азербайджана заявили об уничтожении вооруженными силами страны нескольких комплексов баллистических ракет Армении. В Баку утверждают, что ракетные комплексы были нацелены на города Гянджа, Мингячевир и другие.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минобороны Азербайджана заявили, что комплексы были размещены в приграничной зоне с Кельбаджарским районом.

В Баку утверждают, что ракетные комплексы "были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана".

Напомним, 10 октября Армения и Азербайджан в Москве договорились о перемирии в Нагорном Карабахе.

Спустя пару дней премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирия в Нагорном Карабахе нет.

Во вторник, 13 октября, страны обвинили друг друга в обстрелах в Карабахе, заявляя о нарушениях перемирия противником.

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