Перемирия в Нагорном Карабахе нет, - Пашинян

Фото: Никол Пашинян (facebook.com/tv360)

На южном направлении фронта напряженная обстановка. Перемирия в Нагорном Карабахе нет.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает News.am.

По его словам, Азербайджан нарушил договор о прекращении огня, когда атаковал город Гадрут "сразу после вступления в силу режима перемирия".

Пашинян отметил, что в районе Гадрута идут бои, армия обороны Карабаха ведет операцию против диверсионных азербайджанских групп.

Кроме того, премьер Армении заявил о том, что Нагорный Карабах находится на пороге гуманитарной катастрофы. По его мнению, единственный способ ее избежать - признать право народа "на самоопределение вплоть до признания независимости".

Напомним, ранее Армения направила в Европейский суд по правам человека данные, свидетельствующие о нарушении Конвенции по правам человека со стороны Азербайджана в зоне карабахского конфликта.

Кроме того, правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Добавим, что ранее Пашинян заявлял, что перемирие в Карабахе возможно лишь после того, когда Турция прекратит свое участие в конфликте.