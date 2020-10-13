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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах, Вторник 13 октября 2020 08:54
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в Нагорном Карабахе
Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (facebook nkrmil)
Автор: Игорь Литвиненко

Утром, 13 октября, в Нагорном Карабахе продолжились боевые действия. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

Об этом сообщили в Министерствах оборонных двух стран.

По данным Азербайджанской стороны, Армения продолжила обстрелы трех районов вблизи Нагорного Карабаха - Геранбойского, Тертерского и Агдамского.

В свою очередь в оборонном ведомстве Армении заявили, что утром продолжился ракетно-артиллерийский обстрел на линии соприкосновения, а также, что армия Азербайджана перешла к наступательным действиям почти по всем направлениям.

Напомним, 10 октября Армения и Азербайджан в Москве договорились о перемирии в Нагорном Карабахе.

Несмотря на это боевые действия продолжились в регионе. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, азербайджанские войска взяли под контроль еще несколько населенных пунктов.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирия в Нагорном Карабахе нет.

Как писало РБК-Украина, ранее обеспокоенность в связи с нарушением перемирия в Карабахе выразили в Европейском союзе и ООН.

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Новости Украины В мире АрменияАзербайджанбоевые действияНагорный Карабах
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