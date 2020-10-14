ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Азербайджані заявили про знищення ракетних комплексів Вірменії

Автор: Надія Собенко

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про знищення збройними силами країни кількох комплексів балістичних ракет Вірменії. У Баку стверджують, що ракетні комплекси були націлені на міста Гянджа, Мінгячевір і інші.

Популярні новини

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У Міноборони Азербайджану заявили, що комплекси були розміщені в прикордонній зоні з Кельбаджарський районом.

У Баку стверджують, що ракетні комплекси "були націлені на цивільне населення та інфраструктуру в Гянджі, Мінгячевірі та інших містах Азербайджану".

Нагадаємо, 10 жовтня Вірменія і Азербайджан у Москві домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Через кілька днів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

У вівторок, 13 жовтня, країни звинуватили одна одну в обстрілах в Карабасі, заявляючи про порушення перемир'я супротивником.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрменияАзербайджанНагорный Карабах