В Азербайджане восстановили электроснабжение после масштабной аварии на ТЭЦ

Свет появился во всех районах Баку и в остальных регионах страны

В Азербайджане после масштабного обесточивания, которое произошло вчера, 3 июля, восстановили электроснабжение. Об этом сообщает государственное агентство новостей APA.

Отметим, авария привела, в частности, к остановке метро в Баку, где оказались заблокированными тысячи людей.

Сообщается, что свет появился во всех районах Баку и в остальных регионах страны.

В частности, электроснабжением обеспечены больницы, военные базы, метро и аэропорт.

Напомним, вчера, 3 июня, в результате аварии на ТЭЦ в Азербайджане большая часть страны, в том числе и столица страны Баку, остались без света.

Как сообщалось, авария произошла на теплоэлектростанции "Азербайджан", расположенной в городе Мінгячевир, в результате чего без света осталась столица Азербайджана Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.