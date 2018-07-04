В Азербайджані відновили електропостачання після масштабної аварії на ТЕЦ

Світло з’явилося в усіх районах Баку і в решті регіонів країни

В Азербайджані після масштабного знеструмлення, яке сталося вчора, 3 липня, відновили елетропостачання. Про це повідомляє державна агенція новин APA.

Зазначимо, аварія призвела, зокрема, до зупинки метро в Баку, де опинилися заблокованими тисячі людей.

Повідомляється, що світло з’явилося в усіх районах Баку і в решті регіонів країни.

Зокрема, електропостачанням забезпечені лікарні, військові бази, метро й аеропорт.

Нагадаємо, вчора, 3 червня, в результаті аварії на ТЕЦ в Азербайджані велика частина країни, в тому числі і столиця країни Баку, залишилися без світла.

Як повідомлялося, аварія сталася на теплоелектростанції "Азербайджан", розташованій в місті Мінгячевир, внаслідок чого без світла залишилася столиця Азербайджану Баку, а також великі міста на заході і в центрі країни: Сумгаїт, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.