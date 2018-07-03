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Великі міста Азербайджану залишилися без світла

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 01:11
Фото: в Азербайджані відсутня електрика (ru.oxu.az)
Фото: в Азербайджані відсутня електрика (ru.oxu.az)

Вибух на підстанції міг статися з вини співробітників

В результаті аварії на ТЕЦ в Азербайджані велика частина країни, в тому числі і столиця країни Баку залишилися без світла. Про це повідомляє видання Oxu.az.

Як повідомляється, аварія сталася на теплоелектростанції "Азербайджан", розташованій в місті Мінгячевир, внаслідок чого без світла залишилася столиця Азербайджану Баку, а також великі міста на заході і в центрі країни: Сумгаїт, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.

Також наголошується, що вибух на підстанції міг статися з вини співробітників. Електрика відсутня у всій північній частині Азербайджану. При цьому глава ВАТ "Азеренержи" Етібар Пирвердієв пояснив те, що трапилося "аномальною спекою".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні без світла в результаті ускладнення погодних умов залишаються 66 населених пунктів.

Зазначимо, що у Львівській області залишаються підтопленими 4 присадибних ділянки та 3 підвали житлових будинків в с. Зарічне Стрийського району. Також в Чернігівській області залишається підтопленою 1 присадибна ділянка.

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Теги публікації: авария, Азербайджан, электричество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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