Великі міста Азербайджану залишилися без світла

Вибух на підстанції міг статися з вини співробітників

В результаті аварії на ТЕЦ в Азербайджані велика частина країни, в тому числі і столиця країни Баку залишилися без світла. Про це повідомляє видання Oxu.az.

Як повідомляється, аварія сталася на теплоелектростанції "Азербайджан", розташованій в місті Мінгячевир, внаслідок чого без світла залишилася столиця Азербайджану Баку, а також великі міста на заході і в центрі країни: Сумгаїт, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.

Також наголошується, що вибух на підстанції міг статися з вини співробітників. Електрика відсутня у всій північній частині Азербайджану. При цьому глава ВАТ "Азеренержи" Етібар Пирвердієв пояснив те, що трапилося "аномальною спекою".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні без світла в результаті ускладнення погодних умов залишаються 66 населених пунктів.

Зазначимо, що у Львівській області залишаються підтопленими 4 присадибних ділянки та 3 підвали житлових будинків в с. Зарічне Стрийського району. Також в Чернігівській області залишається підтопленою 1 присадибна ділянка.