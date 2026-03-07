Азербайджан заявив про запобігання низці терактів Ірану на своїй території

Цілі іранських терористів в Азербайджані

Розвідці вдалося з'ясувати, що цілями ісламістів в Азербайджані були: нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, посольство Ізраїлю, один із лідерів релігійної громади гірських євреїв і синагога Ашкеназі.

Як стверджують у Службі Держбезпеки, також завданням терористів був збір інформації для виявлення стратегічних об'єктів і цілей, а також осіб, які співпрацюють із ними. Ця інформація цікавила іранські спецслужби.

На територію Азербайджану було ввезено три вибухові пристрої, але їх знешкодили і запобігли передачі іншій особі.

Також служба виявила невідомий контейнер, встановлений недалеко від одного з селищ, у якому знайшли близько восьми кілограмів вибухівки, призначеної для вибуху різних об'єктів і бетонних споруд.