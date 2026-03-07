Азербайджан заявил о предотвращении ряда террактов Ирана на своей территории

Контрразведка Азербайджана заявила о разоблачении террористов с Ирана, которые планировали террористические акты на территории страны. Также разведчики выяснили цели исламистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Службы госбезопасности Азербайджана.
Разведке удалось выяснить, что целями исламистов в Азербайджане были: нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство Израиля, один из лидеров религиозной общины горских евреев и синагога Ашкенази.
Как утверждают в Службе Госбезопасности, также заданием террористов был сбор информации для выявления стратегических объектов и целей, а также лиц, сотрудничающих с ними. Эта информация интересовала иранские спецслужбы.
На территорию Азербайджана были ввезены три взрывных устройства, но их обезвредили и предотвратили передачу другому лицу.
Также служба обнаружила неизвестный контейнер, установленный недалеко от одного из поселков, в котором нашли около восьми киллограмов взрывчатки, предназначенной для взрыва различных объектов и бетонных сооружений.
Напомним, что среди перечня стран, которые оказались под атаками Ирана, оказался Азербайджан. 5 марта беспилотник исламского государства ударил по Международному аэропорту Нахичевань. На месте возник пожар.
В МИД Азербаджана сообщили, что еще один иранский дрон упал возле школьного здания в селе Шекарабад.
Тогда в Азербайджане заявили, что готовят ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также своих граждан.
Еще ранее Азербайджан усилил военное присутствие на границе с Ираном и привел часть армии в повышенную боевую готовность.
Как известно, 28 февраля США и Израиль приступили к масштабной спецоперации против Ирана. Целью было предотвращение развития ядерной программы и предупреждение угроз, которые могли превратиться в реальные боевые действия со стороны исламского государства.