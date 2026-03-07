ua en ru
Азербайджан заявил о предотвращении ряда террактов Ирана на своей территории

00:15 07.03.2026 Сб
2 мин
Под прицелом были нефтепровод, синагога, посольство Израиля и даже лидер религиозной общины
aimg Маловичко Юлия
Азербайджан заявил о предотвращении ряда террактов Ирана на своей территории Иллюстративное фото: участники радикальной исламисткой группы (Getty Images)

Контрразведка Азербайджана заявила о разоблачении террористов с Ирана, которые планировали террористические акты на территории страны. Также разведчики выяснили цели исламистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Службы госбезопасности Азербайджана.

Читайте также: Сын Хаменеи некомпетентен. Трамп хочет помочь Ирану сделать "правильный выбор"

Цели иранских террористов в Азербайджане

Разведке удалось выяснить, что целями исламистов в Азербайджане были: нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство Израиля, один из лидеров религиозной общины горских евреев и синагога Ашкенази.

Как утверждают в Службе Госбезопасности, также заданием террористов был сбор информации для выявления стратегических объектов и целей, а также лиц, сотрудничающих с ними. Эта информация интересовала иранские спецслужбы.

На территорию Азербайджана были ввезены три взрывных устройства, но их обезвредили и предотвратили передачу другому лицу.

Также служба обнаружила неизвестный контейнер, установленный недалеко от одного из поселков, в котором нашли около восьми киллограмов взрывчатки, предназначенной для взрыва различных объектов и бетонных сооружений.

Атаки Ирана на Азербайджан

Напомним, что среди перечня стран, которые оказались под атаками Ирана, оказался Азербайджан. 5 марта беспилотник исламского государства ударил по Международному аэропорту Нахичевань. На месте возник пожар.

В МИД Азербаджана сообщили, что еще один иранский дрон упал возле школьного здания в селе Шекарабад.

Тогда в Азербайджане заявили, что готовят ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также своих граждан.

Еще ранее Азербайджан усилил военное присутствие на границе с Ираном и привел часть армии в повышенную боевую готовность.

Как известно, 28 февраля США и Израиль приступили к масштабной спецоперации против Ирана. Целью было предотвращение развития ядерной программы и предупреждение угроз, которые могли превратиться в реальные боевые действия со стороны исламского государства.

