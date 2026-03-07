Азербайджан заявил о предотвращении ряда террактов Ирана на своей территории

Контрразведка Азербайджана заявила о разоблачении террористов с Ирана, которые планировали террористические акты на территории страны. Также разведчики выяснили цели исламистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Службы госбезопасности Азербайджана.

Цели иранских террористов в Азербайджане

Разведке удалось выяснить, что целями исламистов в Азербайджане были: нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство Израиля, один из лидеров религиозной общины горских евреев и синагога Ашкенази.

Как утверждают в Службе Госбезопасности, также заданием террористов был сбор информации для выявления стратегических объектов и целей, а также лиц, сотрудничающих с ними. Эта информация интересовала иранские спецслужбы.

На территорию Азербайджана были ввезены три взрывных устройства, но их обезвредили и предотвратили передачу другому лицу.

Также служба обнаружила неизвестный контейнер, установленный недалеко от одного из поселков, в котором нашли около восьми киллограмов взрывчатки, предназначенной для взрыва различных объектов и бетонных сооружений.