Азербайджан заявил о попытке диверсантов из Армении перейти границу: один военный задержан

Диверсионная группа из Армении попыталась пересечь границу Азербайджана. Одного из армянских военных задержали, остальные отступили, покинув азербайджанскую территорию.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, 8 июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской границы разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на территорию Азербайджана.
Азербайджанские военные задержали одного из членов диверсионной группы - армянского военнослужащего Артутра Картаняна. Остальные диверсанты отступили и покинули территорию Азербайджана.
По предварительным данным, перед диверсантами была поставлена задача заминировать несколько участков азербайджанской территории. "В настоящее время уточняются данные о задержанном члене группы", - уточнили в Минобороны.
В военном ведомстве Армении в свою очередь заявили, что военнослужащий оказался на территории Азербайджана из-за тумана. "Рядовой N-ской воинской части ВС Армении А. Катанян оказался на территории, контролируемом Вооруженными силами Азербайджана, из-за тумана. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что А. Катанян якобы является диверсантом не соответствует действительности", - подчеркнули армянские военные.
Напомним, ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению передать Баку карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Ранее в регионе на мине подорвался автобус, погибли три человека, в том числе двое журналистов.
Отметим, ранее сообщалось, что Азербайджан разместил 20 воинских частей в Нагорном Карабахе в районах, которые он взял под контроль по результатам военной кампании осени 2020 года.
В ноябре 2020 года достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах. Военная кампания завершилась поражением армянской армии.