Азербайджан заявив про спробу диверсантів з Вірменії перейти кордон: одного військового затримано

За даними відомства, 8 червня на Лачинській ділянці вірмено-азербайджанського кордону розвідувально-диверсійна група Збройних сил Вірменії, скориставшись несприятливими погодними умовами, проникла на територію Азербайджану.

Азербайджанські військові затримали одного з членів диверсійної групи - вірменського військовослужбовця Артутра Картаняна. Решта диверсантів відступила і покинула територію Азербайджану.

За попередніми даними, перед диверсантами було поставлено завдання замінувати кілька ділянок Азербайджанської території. "Зараз уточнюються дані про затриманого члена групи", - уточнили в Міноборони.

У військовому відомстві Вірменії в свою чергу заявили, що військовослужбовець опинився на території Азербайджану через туман. "Рядовий N-ської військової частини ЗС Вірменії а. Катанян опинився на території, контрольованому Збройними силами Азербайджану, через туман. Заява Міноборони Азербайджану про те, що а.Катанян нібито є диверсантом не відповідає дійсності", - підкреслили вірменські військові.