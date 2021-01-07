Азербайджан построит два международных аэропорта в Нагорном Карабахе

Азербайджан намерен построить в Нагорном Карабахе два международных аэропорта. Один из них будет находиться в городе Физули.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, на сегодня ведется поиск площадки для строительства международного аэропорта в Лачинском или Кельбаджарском районах. Второй аэропорт будет построен в Физули.

"Мною было дано поручение, строительство начнется в ближайшее время", - отметил Алиев.

Он также добавил, что это позволит создать благоприятные условия для развития как внутреннего, так и международного туризма.

"Наша авиакомпания AZAL должна серьезно поработать над вопросом организации международных рейсов, чтобы обеспечить авиаперевозки в некоторые из наших соседних стран сразу после открытия аэропорта в Физули", - подчеркнул Алиев.

Напомним, ранее Армения подтвердила 3 330 погибших военнослужащих в ходе последней войны за Нагорный Карабах. Процесс опознания тел еще продолжается.

Также сообщалось, что мониторинговый центр по Карабаху заработает в течение первых двух недель января.