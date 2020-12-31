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Алиев: мониторинговый центр по Карабаху заработает в течение двух недель

Баку, Четверг 31 декабря 2020 12:57
Алиев: мониторинговый центр по Карабаху заработает в течение двух недель
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com/nikol pashinyan)
Автор: РБК-Украина

Совместный мониторинговый центр по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе заработает в течение двух недель. В его состав войдут российские и турецкие военные.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает местный телеканал aztv.az.

Сообщается, что сегодня Алиев провел встречу с турецкой делегацией во главе с министром обороны Хулуси Акаром.

"Азербайджан выполняет свои обязательства по этому вопросу. Азербайджанская сторона сейчас строит центр, который будет располагаться в Агдамском районе. В ближайшие десять дней - максимум две недели этот мониторинговый центр будет готов", - отметил Алиев.

Он также добавил, что в ближайшие дни начнется строительство железной дороги до границы с Арменией для создания транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией согласно мирному соглашению по Нагорному Карабаху.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция отправила генерала и 35 офицеров контролировать перемирие в Карабахе.

Также сообщалось, что Азербайджан начал демобилизацию после войны.

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Новости Украины Политика Ильхам АлиевАзербайджанНагорный Карабах

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