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Азербайджан побудує два міжнародних аеропорти в Нагірному Карабасі

Автор: РБК-Україна

Азербайджан має намір побудувати в Нагірному Карабасі два міжнародних аеропорти. Один з них буде знаходитися в місті Фізулі.

Про це заявив президент Ільхам Алієв, передає "Інтерфакс-Азербайджан".

За його словами, на сьогодні ведеться пошук майданчика для будівництва міжнародного аеропорту в Лачинському або Кельбаджарському районах. Другий аеропорт буде побудовано в Фізулі.

"Мною було дано доручення, будівництво розпочнеться найближчим часом", - зазначив Алієв.

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Він також додав, що це дозволить створити сприятливі умови для розвитку як внутрішнього, так і міжнародного туризму.

"Наша авіакомпанія AZAL має серйозно попрацювати над питанням організації міжнародних рейсів, щоб забезпечити авіаперевезення до деяктх з наших сусідніх країн відразу після відкриття аеропорту в Фізулі", - підкреслив Алієв.

Нагадаємо, раніше Вірменія підтвердила 3 330 загиблих військовослужбовців в ході останньої війни за Нагірний Карабах. Процес упізнання тіл ще триває.

Також повідомлялося, що моніторинговий центр щодо Карабаху запрацює протягом перших двох тижнів січня.

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