ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Азербайджан полностью взял под контроль границу с Ираном, - Алиев

Автор: РБК-Украина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска установили полный контроль над границей с Ираном. Вооруженные силы страны освободили поселение Агбенд.

Об этом написал Алиев в Twitter.

По его словам, азербайджанские ВС защитили границу, освободив поселение Агбенд.

"Поздравляю народы Азербайджана и Ирана с этим праздником", - написал глава Азербайджана.

Самые читаемые новости

Напомним, ранее Вооруженные силы Азербайджана освободили от армии Армении город Зангилан, что находится почти у границы с Арменией.

Кроме того, ситуация в Нагорном Карабахе продолжает обостряться. Министерство обороны Армении заявило, что ее войска сбили самолет сил Азербайджана.

Добавим, что Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении.

Ранее сообщалось, что правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ильхам АлиевАзербайджанНагорный Карабах