Азербайджан полностью взял под контроль границу с Ираном, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска установили полный контроль над границей с Ираном. Вооруженные силы страны освободили поселение Агбенд.
Об этом написал Алиев в Twitter.
По его словам, азербайджанские ВС защитили границу, освободив поселение Агбенд.
"Поздравляю народы Азербайджана и Ирана с этим праздником", - написал глава Азербайджана.
Напомним, ранее Вооруженные силы Азербайджана освободили от армии Армении город Зангилан, что находится почти у границы с Арменией.
Кроме того, ситуация в Нагорном Карабахе продолжает обостряться. Министерство обороны Армении заявило, что ее войска сбили самолет сил Азербайджана.
Добавим, что Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении.
Ранее сообщалось, что правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.