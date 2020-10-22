Азербайджан полностью взял под контроль границу с Ираном, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска установили полный контроль над границей с Ираном. Вооруженные силы страны освободили поселение Агбенд.

Об этом написал Алиев в Twitter.

По его словам, азербайджанские ВС защитили границу, освободив поселение Агбенд.

"Поздравляю народы Азербайджана и Ирана с этим праздником", - написал глава Азербайджана.

Напомним, ранее Вооруженные силы Азербайджана освободили от армии Армении город Зангилан, что находится почти у границы с Арменией.

Кроме того, ситуация в Нагорном Карабахе продолжает обостряться. Министерство обороны Армении заявило, что ее войска сбили самолет сил Азербайджана.

Добавим, что Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении.

Ранее сообщалось, что правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.