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Азербайджан взял под контроль город у границы с Арменией, - Алиев

Баку, Вторник 20 октября 2020 16:02
Азербайджан взял под контроль город у границы с Арменией, - Алиев
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупационной армии Армении город Зангилан. Также военные взяли под контроль 24 села в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передают "Вести Кавказа".

По его словам, села были освобождены в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах.

Также глава государства сообщил, что село Венг Ходжавендского района получило новое название - Чинарлы.

Алиев также привел данные об уничтоженной боевой технике армянских сил. В частности, он сообщил, что азербайджанская армия с начала боевых действий вывела из строя 241 танк и еще 39 были захвачены как трофеи.

Напомним, Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении, которая пыталась оказать сопротивление и обстреляла оборонительные позиции.

Кроме того, если Азербайджан и Армения хотят решить конфликт в Нагорном Карабахе, то он должен быть решен в рамках нового формата. Состав новой контактной группы должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона.

Добавим, что правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

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Новости Украины В мире Ильхам АлиевАзербайджанНагорный Карабах

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