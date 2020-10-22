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Азербайджан повністю взяв під контроль кордон з Іраном, - Алієв

Автор: РБК-Україна

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські війська встановили повний контроль над кордоном з Іраном. Збройні сили країни звільнили поселення Агбенд.

Про це Алієв написав у Twitter.

За його словами, азербайджанські ВС захистили кордон, звільнивши поселення Агбенд.

"Вітаю народи Азербайджану і Ірану з цим святом", - написав глава Азербайджану.

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Нагадаємо, раніше Збройні сили Азербайджану звільнили від армії Вірменії місто Зангилан, що знаходиться майже біля кордону з Вірменією.

Крім того, ситуація в Нагірному Карабасі продовжує загострюватися. Міністерство оборони Вірменії заявило, що її війська збили літак сил Азербайджану.

Додамо, що Азербайджан заявив про продовження бойових операцій проти Вірменії.

Раніше повідомлялося, що уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливості визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

Прогноз погоди
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Новини України Ільхам АлієвАзербайджанНагорный Карабах