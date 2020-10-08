Азербайджан отозвал посла в Греции для консультаций. Поводом для этого стали сообщения об участии греков в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения пытается втянуть страны ОДКБ в конфликт в Нагорном Карабахе и сделать его интернациональным.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе. По его словам, это возможно после того, как Турция выйдет из конфликта.

Добавим, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Армении.