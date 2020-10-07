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У Путина исключили участие военных РФ в карабахском конфликте

Москва, Среда 07 октября 2020 15:08
У Путина исключили участие военных РФ в карабахском конфликте
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация не будет участвовать в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Армении. Речь идет о военной помощи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, военная помощь может быть направлена, если страна-участница ОДКБ подвергается внешней агрессии.

"В данном случае речь-то идет об Армении, президент Владимир Путин четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", - отметил Песков.

Он также добавил, что информация о том, что на территории Армении ведутся боевые действия, не подтверждается.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения пытается втянуть страны ОДКБ в конфликт в Нагорном Карабахе и сделать его интернациональным.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе. По его словам, это возможно после того, как Турция выйдет из конфликта.

"В качестве условия прекращения огня Армения настаивает на том, чтобы Турция прекратила свое вмешательство, уничтожила или нейтрализовала наемников и террористов", - сообщили в пресс-службе правительства Армении.

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