Азербайджан відкликав посла в Греції для консультацій. Приводом для цього стали повідомлення про участь греків у бойових діях в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія намагається втягнути країни ОДКБ в конфлікт у Нагірному Карабасі і зробити його інтернаціональним.

У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову перемир'я в Нагірному Карабасі. За його словами, це можливо після того, як Туреччина вийде з конфлікту.

Додамо, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде брати участь в конфлікті у Нагірному Карабасі на стороні Вірменії.