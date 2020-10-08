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Азербайджан відкликав посла в Греції для консультацій

Автор: РБК-Україна

Азербайджан відкликав посла в Греції для консультацій. Приводом для цього стали повідомлення про участь греків у бойових діях в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Азербайджану.

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Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія намагається втягнути країни ОДКБ в конфлікт у Нагірному Карабасі і зробити його інтернаціональним.

У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову перемир'я в Нагірному Карабасі. За його словами, це можливо після того, як Туреччина вийде з конфлікту.

Додамо, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде брати участь в конфлікті у Нагірному Карабасі на стороні Вірменії.

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