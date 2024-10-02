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Азербайджан не має бажання підписувати мирну угоду, - МЗС Вірменії

Фото: Арарат Мірзоян, голова МЗС Вірменії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вірменія не спостерігає в Азербайджані політичної волі для того, щоб підписати мирну угоду між країнами. При цьому, остаточний проект документа майже готовий.

Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Армения".

"Є майже остаточний проект мирного договору з Азербайджаном, проте він не підписується, оскільки Азербайджан щоразу виступає з якимись новими передумовами. Ми бачимо, що вони не хочуть підписувати договір", - зазначив міністр на безпековому форумі у Варшаві.

Він уточнив, що в Азербайджані заявляють про необхідність ще багато чого погодити. Але "у світі немає жодного документа, який міг би включити усі питання".

"Ми можемо підписати документ і далі продовжувати працювати над питаннями, що залишилися. Була проведена величезна робота за останні два-три роки, незважаючи на всі виклики, ескалації, атаки на територію Вірменії. Вірменія налаштована конструктивно під час переговорів", - підкреслив Мірзоян.

 

Що передувало

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що Вірменія запропонувала Азербайджану мирну угоду аби врегулювати конфлікт через Нагірний Карабах.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян розповів, що такий документ складається із 16 статей. Вони були узгоджені сторонами.

Пізніше глава вірменського уряду уточнив, що для ратифікації мирної угоди з Азербайджаном Єревану може знадобитися змінити конституцію. Така потреба виникне у разі, якщо Конституційний суд Вірменії визнає, що документ не відповідає основному закону.

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ВірменіяАзербайджанНагірний Карабах