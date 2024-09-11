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Вірменія запропонувала Азербайджану підписати мирну угоду

Середа 11 вересня 2024 16:15
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Вірменія запропонувала Азербайджану підписати мирну угоду Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вірмені запропонувала Азербайджану підписати мирну угоду. Вона включає у себе 16 статей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу у вірменському парламенті.

За його словами, за всіма 16 статтями є узгоджений зміст

"Ми пропонуємо підписати мирний договір із 16 статей, за всіма з них у нас є погоджений зміст", - заявив Пашинян.

Він також вважає, що Вірменія та Азербайджан не зможуть підписати договір, який вирішить усі існуючі проблеми між двома країнами. Саме тому необхідно підписати те, про що вже домовилися.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

У вересні минулого року Азербайджан заявив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. Там розпочалася військова операція азербайджанської армії.

Водночас Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Згодом глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану, що включає Нагірний Карабах. Однак з того часу мирна угода між Вірменією та Азербайджаном не була укладена.

У січні 2024 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країни створили основні умови для підписання мирного договору. Але вже 13 лютого Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в завданні ударів, внаслідок яких поранень зазнали вірменські військові.

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Вірменія Азербайджан Нагірний Карабах
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