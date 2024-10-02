У Азербайджана нет желания подписывать мирное соглашение, - МИД Армении

"Есть почти окончательный проект мирного договора с Азербайджаном, однако он не подписывается, так как Азербайджан каждый раз выступает с какими-то новыми предусловиями. Мы видим, что они не хотят подписывать договор", - отметил министр на форуме по безопасности в Варшаве.

Он уточнил что в Азербайджане заявляют о необходимости еще многое согласовать. Но "в мире нет ни одного документа, который мог бы включить все вопросы".

"Мы можем подписать документ и дальше продолжать работать над оставшимися вопросами. Была проделана огромная работа за последние два-три года, несмотря на все вызовы, эскалации, атаки на территорию Армении. Армения настроена конструктивно во время переговоров", - подчеркнул Мирзоян.