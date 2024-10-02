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У Азербайджана нет желания подписывать мирное соглашение, - МИД Армении

Фото: Арарат Мирзоян, глава МИД Армении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Армения не наблюдает у Азербайджана политической воли для того, чтобы подписать мирное соглашение между странами. При этом окончательный проект документа почти готов.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Армения".

"Есть почти окончательный проект мирного договора с Азербайджаном, однако он не подписывается, так как Азербайджан каждый раз выступает с какими-то новыми предусловиями. Мы видим, что они не хотят подписывать договор", - отметил министр на форуме по безопасности в Варшаве. 

Он уточнил что в Азербайджане заявляют о необходимости еще многое согласовать. Но "в мире нет ни одного документа, который мог бы включить все вопросы". 

"Мы можем подписать документ и дальше продолжать работать над оставшимися вопросами. Была проделана огромная работа за последние два-три года, несмотря на все вызовы, эскалации, атаки на территорию Армении. Армения настроена конструктивно во время переговоров", - подчеркнул Мирзоян. 

 

Что предшествовало

Напомним, 11 сентября стало известно, что Армения предложила Азербайджану мирное соглашение, чтобы урегулировать конфликт из-за Нагорного Карабаха.

Премьер Армении Никол Пашинян рассказал, что такой документ состоит из 16 статей. Они были согласованы сторонами.

Позже глава армянского правительства уточнил, что для ратификации мирного соглашения с Азербайджаном Еревану может понадобиться изменить конституцию. Такая необходимость возникнет в случае, если Конституционный суд Армении признает, что документ не соответствует основному закону.

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АрменияАзербайджанНагорный Карабах