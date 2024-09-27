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Пашинян допустив, що для миру з Азербайджаном потрібно буде змінити конституцію Вірменії

Нью-Йорк, П'ятниця 27 вересня 2024 16:18
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Пашинян допустив, що для миру з Азербайджаном потрібно буде змінити конституцію Вірменії Фото: Нікол Пашинян, прем'єр Вірменії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вірменії може знадобитися змінити конституцію для того, щоб укласти мирну угоду з Азербайджаном. Все залежить від рішення вірменського Конституційного Суду.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Він зазначив, що у разі, якщо Вірменія та Азербайджан укладуть мирний договір, то документ буде направлено на розгляд Конституційного суду. КС перевірить, чи відповідає він основному закону країни.

"Якщо наш КС вирішить, що договір суперечить конституції Вірменії (хоча наші експерти запевняють, що це неможливо), проте в цьому випадку ми опинимося перед конкретною ситуацією, в якій будуть потрібні конституційні зміни для укладання миру", - додав Пашинян.

Але як уточнив глава вірменського уряду, якщо КС вирішить, що договір відповідає Конституції, то після цього його можна буде ратифікувати.

Що передувало

Нагадаємо, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах, схоже, перебуває на шляху до завершення.

Нещодавно Пашинян розповів, що Єреван запропонував Баку підписати мирну угоду, яка складається із 16 статей. Її зміст уже було погоджено.

Більш детально про конфлікт між країнами та позицію Азербайджану - у матеріалі РБК-Україна.

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Вірменія Азербайджан Нікол Пашинян
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