Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілі, є поранені

У Баку стверджують, що ввечері 10 травня підрозділи ЗС Вірменії з позицій у Зодському напрямку Басаркечярського району відкрили інтенсивний вогонь із різних видів стрілецької зброї за позиціями азербайджанських військових, "навмисне здійснивши провокацію".

У Міноборони Азербайджану зазначили, що в результаті було тяжко поранено в голову одного солдата, якого доправили до лікарні.

"Незважаючи на попередження про необхідність покласти край провокаціям та навмисному загостренню обстановки, вірменська сторона вкотре порушила режим припинення вогню", - наголошують у військовому відомстві.

Крім того, додали в міністерстві, вранці 11 травня вірменські військові почали вести мінометний обстріл позицій азербайджанської Армії з позицій у Зодському напрямку Басаркечярського району.

Міноборони Азербайджану заявляє, що у відповідь "були вжиті необхідні заходи у відповідь".

"Вся відповідальність за цю навмисно досконалу провокацію лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", - наголошують у Баку.

У Єревані своєю чергою заявили, що вранці 11 травня підрозділи ЗС Азербайджану відкривали вогонь з артилерії та мінометів у бік позицій вірмен, розташованих у напрямку Сотка.

У Міноборони Вірменії також повідомляють, що було поранено трьох їхніх солдатів.

"Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по машині швидкої допомоги з пораненим військовослужбовцем. Підрозділами Збройних Сил Республіки Вірменія вживаються відповідні захисні та профілактичні заходи", - йдеться у повідомленні військового відомства.

Також вірменська сторона стверджує, що азербайджанська заява щодо вечірньої стрілянини на кордоні "не відповідає дійсності".