Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілі, є поранені

Азербайджан та Вірменія 11 травня звинуватили один одного в обстрілах на кордоні, внаслідок чого поранення отримали солдати обох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерства оборони Азербайджану та Вірменії.
У Баку стверджують, що ввечері 10 травня підрозділи ЗС Вірменії з позицій у Зодському напрямку Басаркечярського району відкрили інтенсивний вогонь із різних видів стрілецької зброї за позиціями азербайджанських військових, "навмисне здійснивши провокацію".
У Міноборони Азербайджану зазначили, що в результаті було тяжко поранено в голову одного солдата, якого доправили до лікарні.
"Незважаючи на попередження про необхідність покласти край провокаціям та навмисному загостренню обстановки, вірменська сторона вкотре порушила режим припинення вогню", - наголошують у військовому відомстві.
Крім того, додали в міністерстві, вранці 11 травня вірменські військові почали вести мінометний обстріл позицій азербайджанської Армії з позицій у Зодському напрямку Басаркечярського району.
Міноборони Азербайджану заявляє, що у відповідь "були вжиті необхідні заходи у відповідь".
"Вся відповідальність за цю навмисно досконалу провокацію лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", - наголошують у Баку.
У Єревані своєю чергою заявили, що вранці 11 травня підрозділи ЗС Азербайджану відкривали вогонь з артилерії та мінометів у бік позицій вірмен, розташованих у напрямку Сотка.
У Міноборони Вірменії також повідомляють, що було поранено трьох їхніх солдатів.
"Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по машині швидкої допомоги з пораненим військовослужбовцем. Підрозділами Збройних Сил Республіки Вірменія вживаються відповідні захисні та профілактичні заходи", - йдеться у повідомленні військового відомства.
Також вірменська сторона стверджує, що азербайджанська заява щодо вечірньої стрілянини на кордоні "не відповідає дійсності".
Нагадаємо, перед цим Азербайджан та Вірменія звинуватили один одного в обстрілі на кордоні місяць тому. Так, 11 квітня внаслідок обстрілу кожна сторона повідомила про жертви.
Також РБК-Україна писала, що на початку весни конфлікт між Азербайджаном та Вірменією навколо Нагірного Карабаху знову загострився. Так, 5 березня там сталася чергова стрілянина, внаслідок чого загинули люди.
Раніше повідомлялося, що 30 квітня у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан провели новий раунд переговорів. А на початку травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що міністри закордонних справ двох країн досягли відчутного прогресу в переговорах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.