RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле, есть раненые

Фото: Армения и Азербайджан заявили об обстрелах на границе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Азербайджан и Армения 11 мая обвинили друг друга в обстрелах на границе, в результате чего ранения получили солдаты обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерства обороны Азербайджана и Армении.

В Баку утверждают, что вечером 10 мая подразделения ВС Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района открыли интенсивный огонь из различных видов стрелкового оружия по позициям азербайджанских военных, "намеренно совершив провокацию".

В Минобороны Азербайджана отметили, что в результате был тяжело ранен в голову один солдат, которого доставили в больницу.

"Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня", - подчеркивают в военном ведомстве.

Кроме того, добавили в министерстве, утром 11 мая армянские военные начали вести минометный обстрел позиций азербайджанской Армии с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района.

Минобороны Азербайджана заявляет, что в ответ "были приняты необходимые ответные меры".

"Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркивают в Баку.

В Ереване в свою очередь заявили, что утром 11 мая подразделения ВС Азербайджана открывали огонь из артиллерии и минометов в сторону позиций армян, расположенных в направлении Сотка.

В Минобороны Армении также сообщают, что были ранены трое их солдат.

"Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по машине скорой помощи с раненым военнослужащим. Подразделениями Вооруженных Сил Республики Армения принимаются соответствующие защитные и профилактические меры", - говорится в сообщении военного ведомства.

Также армянская сторона утверждает, что заявления азербайджанской относительно вечерней стрельбы на границе "не соответствует действительности".

Напомним, перед этим Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле на границе месяц назад. Так, 11 апреля в результате обстрелов каждая сторона сообщила о жертвах.

Также РБК-Украина писало, что в начале весны конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха снова обострился. Так, 5 марта там произошла очередная стрельба, в результате чего погибли люди.

Ранее сообщалось, что 30 апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров. А в начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что министры иностранных дел двух стран добились ощутимого прогресса в переговорах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзербайджанАрмения