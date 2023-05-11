Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле, есть раненые

Азербайджан и Армения 11 мая обвинили друг друга в обстрелах на границе, в результате чего ранения получили солдаты обеих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерства обороны Азербайджана и Армении.
В Баку утверждают, что вечером 10 мая подразделения ВС Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района открыли интенсивный огонь из различных видов стрелкового оружия по позициям азербайджанских военных, "намеренно совершив провокацию".
В Минобороны Азербайджана отметили, что в результате был тяжело ранен в голову один солдат, которого доставили в больницу.
"Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня", - подчеркивают в военном ведомстве.
Кроме того, добавили в министерстве, утром 11 мая армянские военные начали вести минометный обстрел позиций азербайджанской Армии с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района.
Минобороны Азербайджана заявляет, что в ответ "были приняты необходимые ответные меры".
"Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркивают в Баку.
В Ереване в свою очередь заявили, что утром 11 мая подразделения ВС Азербайджана открывали огонь из артиллерии и минометов в сторону позиций армян, расположенных в направлении Сотка.
В Минобороны Армении также сообщают, что были ранены трое их солдат.
"Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по машине скорой помощи с раненым военнослужащим. Подразделениями Вооруженных Сил Республики Армения принимаются соответствующие защитные и профилактические меры", - говорится в сообщении военного ведомства.
Также армянская сторона утверждает, что заявления азербайджанской относительно вечерней стрельбы на границе "не соответствует действительности".
Напомним, перед этим Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле на границе месяц назад. Так, 11 апреля в результате обстрелов каждая сторона сообщила о жертвах.
Также РБК-Украина писало, что в начале весны конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха снова обострился. Так, 5 марта там произошла очередная стрельба, в результате чего погибли люди.
Ранее сообщалось, что 30 апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров. А в начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что министры иностранных дел двух стран добились ощутимого прогресса в переговорах.
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