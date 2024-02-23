Азербайджан готується до війни з Вірменією, РФ теж підливає олії у вогонь, - Пашинян

В інтерв'ю телеканалу глава уряду зазначив, що Баку сприймає сьогоднішню Вірменію як "Західний Азербайджан". За словами Пашиняна, президент Ільхам Алієв не хоче мирного договору, заснованого на взаємному визнанні територіальної цілісності, а прагне захопити нові території у Вірменії.

Глава уряду також звинуватив Росію в дестабілізації ситуації у країні.

"Кілька місяців тому Росія відкрито закликала вірменське населення до повалення уряду. Пропаганда Москви проти нього не припиняється", - сказав Пашинян.

Він додав, що особливо стурбований викраденням російського дезертира Дмитра Сетракова російськими солдатами у Вірменії.

"Ми не можемо миритися з незаконними діями на нашій території. Якщо вимоги Єревана залишаться без відповіді, будуть наслідки", - сказав вірменський прем'єр.

Пашинян також пояснив, що участь країни у Договорі про колективну безпеку (ОДКБ), в якому домінує Москва, була "заморожена". І додав, що питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. В регіоні розпочалася військова операція азербайджанської армії.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не укладена.

У січні 2024 року Алієв заявив, що країни створили основні умови для підписання мирного договору. Однак 13 лютого Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в завданні ударів, внаслідок яких поранень зазнали вірменські військові.

Днями Пашинян та Алієв зустрілися в Мюнхені. Алієв назвав її "конструктивною".

Раніше Пашинян заявив, що Вірменія - не союзник Росії щодо війни в України. Політик нагадав про міжнародне право щодо визнання державних кордонів та підкреслив дружність вірменів до українського народу.

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