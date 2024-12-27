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В Azerbaijan Airlines назвали причину катастрофи літака в Казахстані

Фото: в Azerbaijan Airlines назвали причину аварії літака в Казахстані (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Azerbaijan Airlines назвала причину авіакатастрофи з літаком Embraer 190 у Казахстані. Компанія вважає, що катастрофа сталася через "фізичний і технічний зовнішній вплив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Azerbaijan Airlines в X (Twitter).

У заяві зазначається, що попередні результати розслідування катастрофи літака Embraer 190 рейсу J2-8243 вказують на зовнішнє фізичне та технічне втручання. 

Azerbaijan Airlines зазначають, що через це, а також ризики, які можуть виникнути для безпеки польотів, рейси з Баку до декількох аеропортів Росії призупинили.

З 28 грудня згідно з рішенням Державного агентства цивільної авіації Азербайджану польоти не здійснюватимуться до міст Мінеральні Води, Сочі, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижній Новгород та Владикавказ

З 25 грудня авіакомпанія також призупинила відправлення рейсів з Баку до Грозного та Махачкали.

З міркувань безпеки було вирішено призупинити польоти інших авіакомпаній до Грозного та Махачкали.

Авіакатастрофа у Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня у районі міста Актау у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190. Він належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines і здійснював рейс J2-8243 з Баку до Грозного.

Внаслідок катастрофи загинули 38 осіб. Всього на борту літака перебувало 67 осіб.

Спочатку у мережі заявили, що причиною катастрофи було зіткнення літака з птахами. Проте пізніше ЗМІ заявили, що у Грозному літак підбила російська ППО. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що літак був збитий російським "Панцирем С1" на території РФ.

За повідомленнями ЗМІ, в Азербайджані визнали, що авіакатастрофа сталася через російську ракету. У Росії ж намагаються зняти з себе відповідальність і не визнають, що причетні до падіння літака.

Більше про авіакатастрофу у Казахстані та як Росія намагається уникнути відповідальності - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяКазахстанАзербайджанАвіакатастрофа