В Azerbaijan Airlines назвали причину катастрофи літака в Казахстані

У заяві зазначається, що попередні результати розслідування катастрофи літака Embraer 190 рейсу J2-8243 вказують на зовнішнє фізичне та технічне втручання.

Azerbaijan Airlines зазначають, що через це, а також ризики, які можуть виникнути для безпеки польотів, рейси з Баку до декількох аеропортів Росії призупинили.

З 28 грудня згідно з рішенням Державного агентства цивільної авіації Азербайджану польоти не здійснюватимуться до міст Мінеральні Води, Сочі, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижній Новгород та Владикавказ

З 25 грудня авіакомпанія також призупинила відправлення рейсів з Баку до Грозного та Махачкали.

З міркувань безпеки було вирішено призупинити польоти інших авіакомпаній до Грозного та Махачкали.