Забрехались? В Грозному та Росавіації плутаються у версіях щодо катастрофи Azerbaijan Airlines

У Росавіації та аеропорту "Грозний" не збігаються версії щодо причин, через які літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines змінив курс до Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора аеропорту "Грозний" Альві Шахгірієва в коментарі " Регнум ".

За словами Шахгірієва, Embraer 190AR, який летів рейсом Баку - Грозний авіакомпанії Azerbaijan Airlines, змінив курс через грозу ще до початку "атаки безпілотників".

"Цей літак пішов від нас ще до введення плану "Килим". Літак увійшов у зону нашого аеропорту і тричі заходив на посадку, проте приземлитися не зміг через погані погодні умови - через туман і низьку хмарність не зміг сісти. Командир повітряного судна сам прийняв рішення піти на запасний аеродром. Повідомив нашим диспетчерам, що йде на Баку. Потім змінив рішення і вирушив на Актау", - розповів директор аеропорту.

У тому ж числі він додав, що командир літака, під час перебування у зоні відповідальності аеропорту Грозний, не передавав жодної інформації про технічні несправності або проблеми на борту.

Додамо, що перед цим глава Росавіації Дмитро Ядров заявив, що літак нібито не міг приземлитись через погодні умови та введення плану "Килим".

Авіакатастрофа у Казахстані

25 грудня у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, внаслідок чого загинули десятки людей. На обшивці повітряного судна, як писали ЗМІ, виявили сліди можливого обстрілу із землі.

Як писав Euronews, літак міг розбитись через те, що його атакувала російська протиповітряна оборона (ППО).

Більше про авіакатастрофу у Казахстані та як РФ замовчує версію про ЗРК - у матеріалі РБК-Україна.