На Ай-Петри сошла лавина

Иллюстративное фото (theglobeandmail.com)

Спасатели расчищают дорогу

В российском Управлении МЧС по Крыму сообщили, что спасатели расчищают дорогу после схода лавины на Ай-Петри. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Крым.Реалии.

"В 18.50 поступило сообщение о том, что на участке дороги Ялта - Ай-Пери сошел снежный ком, в результате чего движение транспортных средств было остановлено. По состоянию на 19.30 проблемные участки обрабатываются, движение транспортных средств осуществляется", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 января в северной Норвегии в регионе Тромс в результате схождения лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести. Отмечалось, что у спасателей "больше не было никаких надежд найти кого-то живым", так как "невозможно прожить почти два дня в снегу". Сообщалось, что лыжники пропали в среду, 2 января, около 15:00 по Гринвичу.

Отметим, по состоянию на 25 декабря в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность.

Также в пятницу, 28 декабря, в США из-за сильного снежного шторма погибли минимум два человека. Также на юго-востоке США в воскресенье, 9 декабря из-за обильных снегопадов без света остались 380 тыс. домов.