На Ай-Петрі зійшла лавина

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Рятувальники розчищають дорогу

У російському Управлінні МНС по Криму повідомили, що рятувальники розчищають дорогу після сходження лавини на Ай-Петрі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Крим.Реалії.

"О 18.50 надійшло повідомлення про те, що на ділянці дороги Ялта - Ай-Пері зійшов сніжний ком, в результаті чого рух транспортних засобів було зупинено. Станом на 19.30 проблемні ділянки обробляються, рух транспортних засобів здійснюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 січня в північній Норвегії в регіоні Тромс в результаті сходження лавини, можливо, загинули четверо туристів, які вважаються зниклими без вести. Наголошувалось, що у рятувальників "більше не було ніяких надій знайти когось живим", так як "неможливо прожити майже два дні у снігу". Повідомлялось, що лижники пропали у середу, 2 січня, близько 15:00 за Гринвічем.

Зазначимо, станом на 25 грудня в Карпатах зберігається значна лавинна небезпека.

Також у п'ятницю, 28 грудня, в США через сильний сніговий шторм загинули щонайменше дві людини. Також на південному сході США в неділю, 9 грудня через потужні снігопади без світла залишилися 380 тис. будинків.