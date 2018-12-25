В Карпатах сохраняется лавинная опасность

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Значительная лавинная опасность сохраняется в высокогорье Карпат

По состоянию на 25 декабря в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 25 декабря на высокогорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопада и метелей ожидается:

в западной и центральной части - значительная лавинная опасность (3 уровень);

в восточной части сохранится - значительная лавинная опасность (3 уровень).

В горных районах центральной и восточной части области существует угроза снежных оползней на дороги. 25 - 26 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная лавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, по данным Гидрометцентра, 25 декабря на реке Тиса в Чопе продолжится добегание невысокой волны с повышением уровня на 0,8 - 1,3 м, без негативных последствий.

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. В частности, в целом по стране ожидаются снегопады, метели порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами до 25-28 м/с.