ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Карпатах сохраняется лавинная опасность

Новости » Общество    25.12.2018 - 11:21
В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Иллюстративное фото (wikimedia.org/dahu1)

Значительная лавинная опасность сохраняется в высокогорье Карпат

По состоянию на 25 декабря в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 25 декабря на высокогорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопада и метелей ожидается:

  • в западной и центральной части - значительная лавинная опасность (3 уровень);
  • в восточной части сохранится - значительная лавинная опасность (3 уровень).

В горных районах центральной и восточной части области существует угроза снежных оползней на дороги. 25 - 26 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная лавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, по данным Гидрометцентра, 25 декабря на реке Тиса в Чопе продолжится добегание невысокой волны с повышением уровня на 0,8 - 1,3 м, без негативных последствий.

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. В частности, в целом по стране ожидаются снегопады, метели порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами до 25-28 м/с.

 

Непогода в Украине обесточила более сотни населенных пунктов
Новости Украины КарпатылавинаГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь