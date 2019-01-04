В Норвегии на горнолыжном курорте сошла лавина, есть погибшие

Иллюстративное фото (theglobeandmail.com)

Отмечается, что у спасателей "больше нет никаких надежд найти кого-либо живым"

В северной Норвегии в регионе Тромс в результате схождения лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

Отмечается, что у спасателей "больше нет никаких надежд найти кого-либо живым", так как "невозможно прожить почти два дня в снегу". Сообщается, что лыжники пропали в среду, 2 января, около 15:00 по Гринвичу.

Поисково-спасательная операция с привлечением вертолета была начата после схождения лавины шириной 300 метров. В четверг, 3 января, сильный снегопад и плохая видимость помешали спасательным работам.

Отметим, по состоянию на 25 декабря в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность.

Напомним, в пятницу, 28 декабря, в США из-за сильного снежного шторма погибли по меньшей мере два человека. Также на юго-востоке США в воскресенье, 9 декабря из-за мощных снегопадов без света остались 380 тыс. домов.