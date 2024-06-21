"Автоцивілка" по-новому та європейські стандарти: що й коли зміниться для водіїв

Основне про проект закону

Проект закону №8300 про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів було зареєстровано у Верховній Раді 22 грудня 2022 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Ірина Кормишкіна, Данило Гетманцев, Ольга Василевська-Смаглюк, Ярослав Железняк та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань фінансів, податкової та митної політики під керівництвом Данила Гетманцева.

Проект закону №8300 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

21 травня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у другому читанні та схвалила в цілому 294 голосами.

Результат голосування за законопроект №8300 (скріншот: t.me/yzheleznyak)

17 червня його було повернуто з підписом від президента України.

Що пропонує законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №8300 є євроінтеграційним і його було розроблено з метою:

вдосконалення системи обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ)

приведення норм законодавства щодо системи захисту потерпілих осіб у дорожньо-транспортних пригодах у відповідність із чинними положеннями Директиви 2009/103/ЄС (включаючи поступове збільшення страхових сум до розмірів, встановлених у країнах Європейського Союзу)

вдосконалення механізмів відшкодування шкоди потерпілим особам

розширення можливостей застосування електронних технологій під час укладення та виконання договорів ОСЦПВ

удосконалення та осучаснення підходів у побудові системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) та державного нагляду за його діяльністю

За словами Гетманцева, чинний ЗУ "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" набрав чинності майже 20 років тому і є застарілим.

"Зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю, становить 320 000 грн на одного потерпілого (незалежно від кількості потерпілих), а за шкоду, заподіяну майну потерпілих - 160 000 грн на одного потерпілого (але не більше 800 000 грн на одну страхову подію)", - розповів нардеп у своєму Telegram.

Саме тому, новим законопроєктом пропонується, зокрема, поступово підвищити розміри страхових сум до розмірів, встановлених у країнах ЄС.

"Упродовж двох років після введення закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров'ю потерпілих осіб, до 1 млн грн (на одного потерпілого) та 20 млн грн на один страховий випадок (незалежно від кількості потерпілих осіб). А за шкоду, завдану майну потерпілих осіб - до 2 млн грн на один страховий випадок (незалежно від кількості потерпілих осіб)", - пояснив очільник комітету ВРУ.

Крім того, проект закону пропонує:

запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується - до 90 днів)

розширити застосування "європротоколу" - оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції

запровадити порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі необхідному для відновлення транспортного засобу

Адвокат Роман Сімутін після підписання документа президентом зауважив, що це - прогресивний закон.

"Особливо це стосуватиметься потерпілих. А найголовніше, що можна буде отримати відшкодування у разі банкрутства", - пояснив він у своєму Telegram.

Що саме й коли зміниться для українців

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями, закон №8300 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2025 року, крім:

статті 11 (яка вводиться в дію з 1 січня 2026 року)

частини другої статті 14 (яка вводиться в дію з 1 січня року, що настає через п'ять років після вступу України до Європейського Союзу)

абзацу другого частини першої статті 23 (який вводиться в дію з 1 січня 2028 року)

підпунктів 2, 5, 7-10 пункту 3, пунктів 8, 9, 12-16 цього розділу (які вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього закону)

Основні зміни, на які варто звернути увагу водіям після схвалення законопроекту, підсумував начальник юридичного управління МТСБУ Роман Роменський.

Збільшення лімітів страхового відшкодування за договорами ОСЦПВ.

З 1 січня 2025 року ліміти страхового відшкодування мають становити 250 тис. грн за пошкоджене в ДТП майно на одного потерпілого (1,25 млн грн на подію) та 500 тис. грн за шкоду, заподіяну здоров'ю, одному потерпілому (5 млн грн на подію).

Наступний етап - з 1 січня 2026 року (але не раніше моменту припинення або скасування воєнного стану).

За умови його скасування, з наступного року суми збільшуються по життю і здоров'ю до 1 млн грн на потерпілого і 20 млн грн на страховий випадок. При цьому по майну на потерпілого вже обмеження немає, а є тільки 2 млн грн на випадок.

Страхові суми, згідно із законом №8300 (інфографіка: mtsbu.ua)

Запровадження вільного ціноутворення для договорів страхування.

Йдеться про те, що страхові компанії отримають право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом та індивідуально для кожного клієнта.

На думку експертів, політика "вільного ціноутворення" надасть страхувальникам більший опціон вибору й стимулюватиме страхові компанії створювати оптимальні продукти під кожного клієнта (відповідно до ринкових умов) і надавати більш якісні послуги.

Розміри страхової премії, згідно із законом №8300 (інфографіка: mtsbu.ua)

Скасування франшизи в договорах ОСЦПВ ("автоцивілки").

Нині практично всі договори страхування відповідальності водіїв мають пункт про франшизу - суму збитку, яку у випадку ДТП покриває не страхова компанія, а кермувальник (власник поліса).

Згідно із законом №8300, за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності застосування франшизи забороняється (тобто всі договори страхування не повинні містити такої "опції").

Франшиза, згідно із законом №8300 (інфографіка: mtsbu.ua)

Запровадження змін в умовах страхування пільгових категорій.

Нині окремі категорії громадян звільнені від страхування відповідальності водія, а відшкодування потерпілим замість них має сплачувати Моторне (транспортне) страхове бюро України. Крім того, деякі категорії громадян мають право на 50% знижки при укладанні договору ОСЦПВ.

Закон пропонує впровадити 50% знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків. При цьому Кабінет міністрів України:

має встановити порядок компенсації страховикам такої знижки

має право розширювати перелік пільгових категорій

Пільгове страхування, згідно із законом №8300 (інфографіка: mtsbu.ua)

Запровадження прямого врегулювання збитків (ПВЗ) для всіх страхових компаній, які займаються "автоцивілкою".

Система ПВЗ функціонує в Україні з 2016 року, проте розрахунки в ній проводять лише 11 страховиків (адже нині участь у системі є добровільною).

Новий закон пропонує, щоб всі страховики-члени МТСБУ працювали у системі прямого врегулювання збитків. Це надасть можливість проводити розрахунки страхового відшкодування більш ефективно (за ПВЗ проведення страхової виплати відбувається в середньому за 32 дні, за "звичайною" процедурою - 73 дні).

Пряме врегулювання збитків, згідно із законом №8300 (інфографіка: mtsbu.ua)

Внесення змін в нарахування страхової виплати - без урахування зносу та виплата на СТО.

Новий закон пропонує здійснювати розрахунок страхової виплати без урахування зносу автомобіля (як це є нині).

Крім того, страхові компанії будуть зобов'язані "стимулювати" клієнтів до проведення виплат одразу на СТО - надавати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого.

Якщо ж транспортний засіб "на гарантії", то на вимогу потерпілого має бути визначений авторизований сервісний центр відповідного виробника.

У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, така виплата має здійснюватися страховиком (МТСБУ) на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи.

Скасування ліміту страхового відшкодування за Європротоколом.

Нині страхова виплата у випадку ДТП, оформленого за допомогою Європротоколу, обмежується лімітом у 80 000 грн.

Після набуття чинності новим законом ліміт відшкодування буде у межах страхової суми (якщо НБУ не встановить максимальних розмірів виплати).

Частіша перевірка наявності договору ОСЦПВ ("автоцивілки").

Зараз Національна поліція перевіряє наявність "автоцивілки" при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху (ПДР) та при оформленні матеріалів дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

Згідно з новим законом, Національна поліція отримує право перевірити наявність договору ОСЦПВ у таких випадках:

під час нагляду за дорожнім рухом, у тому числі шляхом автофіксації (до змін КпАП та постанови КМУ є декларативною нормою)

під час оформлення документів щодо порушень ПДР

під час оформлення матеріалів ДТП

Крім того, Державна прикордонна служба України зможе перевіряти наявність договору ОСЦПВ у місцях здійснення ними прикордонного контролю - незалежно від належності та місця реєстрації транспортного засобу (хоча зараз перевірка проводиться тільки під час перетинання транспортними засобами державного кордону).

Насамкінець, перевірку наявності "автоцивілки" буде здійснювати Укртрансбезпека - під час здійснення державного нагляду (контролю).