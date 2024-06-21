"Автогражданка" по-новому и европейские стандарты: что и когда изменится для водителей

Основное о проекте закона

Проект закона №8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств был зарегистрирован в Верховной Раде 22 декабря 2022 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Ирина Кормышкина, Даниил Гетманцев, Ольга Василевская-Смаглюк, Ярослав Железняк и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под руководством Даниила Гетманцева.

Проект закона №8300 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

21 мая 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект во втором чтении и приняла в целом 294 голосами.

Результат голосования за законопроект №8300 (скриншот: t.me/yzheleznyak)

17 июня он был возвращен с подписью от президента Украины.

Что предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке, проект закона №8300 является евроинтеграционным и был разработан с целью:

совершенствования системы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО)

приведения норм законодательства относительно системы защиты потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях в соответствие с действующими положениями Директивы 2009/103/ЕС (включая постепенное увеличение страховых сумм до размеров, установленных в странах Европейского Союза)

совершенствования механизмов возмещения вреда потерпевшим

расширения возможностей применения электронных технологий при заключении и исполнении договоров ОСГПО

усовершенствования и осовременивания подходов в построении системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) и государственного надзора за его деятельностью

По словам Гетманцева, действующий ЗУ "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" вступил в силу почти 20 лет назад и устарел.

"Сейчас лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 000 грн на одного потерпевшего (независимо от количества потерпевших), а за вред, причиненный имуществу потерпевших - 160 000 грн на одного потерпевшего (но не более 800 000 на одно страховое событие)", - рассказал нардеп в своем Telegram.

Именно поэтому новым законопроектом предлагается, в частности, постепенно повысить размеры страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС.

"В течение двух лет после введения закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до 1 млн грн (на одного потерпевшего) и 20 млн грн на один страховой случай (независимо от количества пострадавших). А за ущерб, причиненный имуществу пострадавших - до 2 млн грн на один страховой случай (независимо от количества потерпевших)", - пояснил глава комитета ВРУ.

Кроме того, проект закона предлагает:

ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (сейчас это годы, а предлагается - до 90 дней)

расширить применение "европротокола" - оформления заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции

ввести порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере необходимом для восстановления транспортного средства

Адвокат Роман Симутин после подписания документа президентом отметил, что это - прогрессивный закон.

"Особенно это касается пострадавших. А самое главное, что можно будет получить возмещение в случае банкротства", - объяснил он в своем Telegram.

Что именно и когда изменится для украинцев

Согласно заключительным и переходным положениям, закон №8300 вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2025 года, кроме:

статьи 11 (которая вводится в действие с 1 января 2026 года)

части второй статьи 14 (которая вводится в действие с 1 января года, который наступает через пять лет после вступления Украины в Европейский Союз)

абзаца второго части первой статьи 23 (который вводится в действие с 1 января 2028 года)

подпунктов 2, 5, 7-10 пункта 3, пунктов 8, 9, 12-16 этого раздела (вводимых в действие со дня, следующего за днем опубликования этого закона)

Основные изменения, на которые следует обратить внимание водителям после принятия законопроекта, подытожил начальник юридического управления МТСБУ Роман Роменский.

Увеличение лимитов страхового возмещения по договорам ОСГПО.

С 1 января 2025 года лимиты страхового возмещения должны составлять 250 тыс. грн за поврежденное в ДТП имущество на одного потерпевшего (1,25 млн грн на событие) и 500 тыс. грн за ущерб, причиненный здоровью, одному потерпевшему (5 млн грн на событие).

Следующий этап - с 1 января 2026 года (но не ранее момента прекращения или отмены военного положения).

При условии его отмены, со следующего года суммы увеличиваются по жизни и здоровью до 1 млн грн на потерпевшего и 20 млн грн на страховой случай. При этом по имуществу на потерпевшего уже ограничения нет, а есть только 2 млн грн на случай.

Страховые суммы, согласно закону №8300 (инфографика: mtsbu.ua)

Введение свободного ценообразования для договоров страхования.

Речь идет о том, что страховые компании получат право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента.

По мнению экспертов, политика "свободного ценообразования" предоставит страховщикам больший опцион выбора и будет стимулировать страховые компании создавать оптимальные продукты под каждого клиента (в соответствии с рыночными условиями) и предоставлять более качественные услуги.

Размеры страховой премии, согласно закону №8300 (инфографика: mtsbu.ua)

Отмена франшизы в договорах ОСГПО ("автогражданки").

В настоящее время практически все договоры страхования ответственности водителей имеют пункт о франшизе - сумме ущерба, которую в случае ДТП покрывает не страховая компания, а водитель (владелец полиса).

Согласно закону №8300, по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности применение франшизы запрещается (т.е. все договоры страхования не должны содержать такой "опции").

Франшиза, согласно закону №8300 (инфографика: mtsbu.ua)

Внедрение изменений в условиях страхования льготных категорий.

В настоящее время отдельные категории граждан освобождены от страхования ответственности водителя, а возмещение потерпевшим вместо них должно оплачиваться Моторным (транспортным) страховым бюро Украины. Кроме того, некоторые категории граждан имеют право на 50% скидки при заключении договора ОСГПО.

Закон предлагает внедрить 50% скидки на один полис ОСГПО для всех категорий льготников. При этом Кабинет министров Украины:

должен установить порядок компенсации страховщикам такой скидки

имеет право расширять список льготных категорий

Льготное страхование, согласно закону №8300 (инфографика: mtsbu.ua)

Введение прямого урегулирования убытков (ПУУ) для всех страховых компаний, занимающихся "автогражданкой".

Система ПУУ функционирует в Украине с 2016 года, однако расчеты в ней проводят только 11 страховщиков (ведь сейчас участие в системе является добровольным).

Новый закон предлагает, чтобы все страховщики-члены МТСБУ работали в системе прямого урегулирования убытков. Это позволит проводить расчеты страхового возмещения более эффективно (при ПУУ проведение страховой выплаты происходит в среднем за 32 дня, по "обычной" процедуре - 73 дня).

Прямое урегулирование убытков, согласно закону №8300 (инфографика: mtsbu.ua)

Внесение изменений в начисление страховой выплаты - без учета износа и выплаты на СТО.

Новый закон предлагает осуществлять расчет страховой выплаты без учета износа автомобиля (как это происходит сейчас).

Кроме того, страховые компании будут обязаны "стимулировать" клиентов к проведению выплат сразу на СТО - предоставлять три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего.

Если же транспортное средство "на гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя.

В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такая выплата должна осуществляться страховщиком (МТСБУ) на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.

Отмена лимита страхового возмещения по Европротоколу.

В настоящее время страховая выплата в случае ДТП, оформленного с помощью Европротокола, ограничивается лимитом в 80 000 грн.

После вступления в силу нового закона лимит возмещения будет в пределах страховой суммы (если НБУ не установит максимальные размеры выплаты).

Более частая проверка наличия договора ОСГПО ("автогражданки").

Сейчас Национальная полиция проверяет наличие "автогражданки" при составлении протоколов насчет нарушения правил дорожного движения (ПДД) и при оформлении материалов дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Согласно новому закону, Национальная полиция получает право проверить наличие договора ОСГПО в следующих случаях:

при надзоре за дорожным движением, в том числе путем автофиксации (до изменений КоАП и постановления КМУ является декларативной нормой)

при оформлении документов о нарушениях ПДД

при оформлении материалов ДТП

Кроме того, Государственная пограничная служба Украины сможет проверять наличие договора ОСГПО в местах осуществления ими пограничного контроля - независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства (хотя сейчас проверка проводится только при пересечении транспортными средствами государственной границы).

В заключение, проверку наличия "автогражданки" будет осуществлять Укртрансбезопасность - при осуществлении государственного надзора (контроля).