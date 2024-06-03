Нетипові суми. Які штрафи доведеться сплатити, якщо їздити на авто без страховки

Штрафи за відсутність автоцивілки в Україні відносно невисокі. Але не забувати вчасно оформлювати таке страхування важливо не тілкьи через загрозу штрафів. Якщо страховки немає, то у разі ДТП водій-винуватець змушений буде сплатити повну вартість пошкоджень з власної кишені.

В коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко розповів про суми штрафів за відсутність автоцивілки.

Які штрафи за користування авто без страховки

Покарання за те, що людина їздитьь на авто без страховки, регулюються ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, каже Євген Буліменко.

"Керування транспортним засобом людиною, яка не має при собі або не пред’явила у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в полісі або договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") тягне за собою накладення штрафу в розмірі 425 гривень", – відзначає фахівець.

Якщо ви не сплатите штраф протягом 15 днів, сума штрафу зростає до 850 гривень.

Зверніть увагу. Навіть якщо ви щойно купили нову машину та переганяєте її в інше місто для реєстрації, транзитні номери не дають права їздити без автоцивілки. Для такіх випадків є короткостроковий поліс, який діє 10-15 днів.

Оштрафувати можуть в таких ситуаціях:

якщо договір прострочений і водій, наприклад, забув оформити новий (на кожному полісі обов'язково проставляють дату його придбання);

відсутність автоцивілки взагалі;

ДТП, коли винний водій, у якого немає страховки.

Загалом в Україні працівники поліції більш лояльно ставляться до відсутності автоцивілки, ніж до інших правопорушень, кажуть експерти. Але високі шанси на те, що штраф за відсутність страховки все ж доведеться сплатити.

В країнах Євросоюзу штрафи за таке саме порушення значно вищі. Мінімальні штрафи за те, що у водія немає страховки на автомобіль, починаються від 300 євро. Таку різницю в сумах багато експертів пояснюють тим, що страхування як таке не увійшло в культуру українців так, як це вже давно прийнято в ЄС.

Однак оформлювати автоцивілку радять не тільки для того, щоб уникнути штрафів. Адже якщо стається ДТП і при цьому немає страховки, то повне відшкодування збитків постраждалим доведеться взяти на себе водію, якого визнали винним в аварії.