Як страхують авто від прильотів і чи можна отримати 100% компенсації
Від ракетних ударів окупантів в Україні щодня страждають цивільні. Дуже часто в епіцентрі удару опиняються і автомобілі, які стоять у дворах або просто на вулиці. Чи можна розраховувати на компенсацію після таких прильотів, через які авто знищене чи пошкоджене?
В коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко каже, що це залежить від умов тієї компанії, де ви купуєте страховку. Водночас компенсація вартості пошкодженого чи знищеного авто з боку держави поки не передбачена.
Чи страхують авто від прильотів
Найперше треба ретельно ознайомитись з умовами договору зі страховою компанією і перевірити, чи вказано у ньому, що воєнні дії, які спричинили пошкодження, є страховим випадком. Якщо ні, то можна пошукати іншу страхову компанію, яка пропонує такі послуги.
"Якщо транспортний засіб застраховано, власник такого авто може отримати відшкодування його вартості у випадку знищення або пошкодження транспортного засобу, що спричинені воєнними діями, у розмірі та на умовах, передбачених відповідним страховим полісом (договором страхування транспортного засобу)", – пояснює Євген Буліменко.
Експерт каже, що компенсація вартості знищеного або пошкодженого транспортного засобу з боку держави законодавством не передбачена.
"Але не виключено, що в майбутньому механізм компенсації державою вартості знищеного або пошкодженого внаслідок воєнних дій транспортного засобу все ж буде розроблено", – припускає він.
Фото: У випадку ракетного ураду треба викликати поліцію і зафііксувати пошкодження авто (Getty Images)
Що робити, якщо авто постраждало від обстрілів
Якщо сталася така ситуація, найперше треба задокументувати цей факт і повідомити правоохоронні органи.
"Власникам таких транспортних засобів треба звертатися до поліції, задокументувати факт знищення або пошкодженого внаслідок воєнних дій транспортного засобу. В подальшому треба зберігати документи, які підтверджують факт витрат на відновлення авто. Це потрібно для того, щоб потім претендувати на отримання компенсації з боку держави або з боку держави-агресора", – радить адвокат.
Відзначимо, через російську агресію зруйнувано тисячі об’єктів нерухомості по всій Україні, без житла залишилися цілі родини. Юрист пояснила РБК-Україна, чи страхують квартири від "прильотів" і як убезпечити житло під час війни.
Отримати компенсацію саме від страхової компанії у разі "прильоту" по житлу зараз неможливо, зауважують адвокати. Але можна застрахувати квартиру на випадок крадіжки, затоплення, вибуху або пожежі. І в цих випадках страхування житла працює, як і в довоєнні часи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.